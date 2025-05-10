Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tavuktan zehirlenen 225 işçi, taburcu edildi

        SAMSUN Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yediği tavuktan zehirlenen 225 işçinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tavuktan zehirlenen 225 işçi, taburcu edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAMSUN Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yediği tavuktan zehirlenen 225 işçinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Olay, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısı, 11 fabrikada çalışan işçilere servis edildi. Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan 225 kişi, kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere gitti. 225 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin resen soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği yemek şirketinden 4 kişi, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında polis ekipleri, şikayetçi 101 kişinin de ifadesini aldı.

        Bu arada, tavuktan olduğu değerlendirilen zehirlenme durumunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından gıda ürünlerinde yapılan analizlerden gelecek sonuca göre karar alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Samsun'da evlilikleri 40 yılı aşan çiftlere özel program düzenlendi
        Samsun'da evlilikleri 40 yılı aşan çiftlere özel program düzenlendi
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı
        OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Emre Aydın konseri ile başladı
        Samsun'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi
        Samsun'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi
        Samsun'da gümrük kaçağı 13 lüks otomobil motoru ele geçirildi
        Samsun'da gümrük kaçağı 13 lüks otomobil motoru ele geçirildi
        Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı sistemi Türkiye'de
        Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı sistemi Türkiye'de