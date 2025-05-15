Kız kardeşini kaçıran kuzenini öldürdü

‘Kız kardeşini kaçıran kuzeni ile kahvede oturan kişiyi tabancayla vurdu’ başlıklı haberimizde, öldürülen kişinin ismi, kaynağından ‘Okan Doğan T.’ olarak düzeltilmiştir. Yapılan düzeltmeyle haberimizi yeniden servis ediyoruz. Bu metnin kullanılması ricasıyla

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