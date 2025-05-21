'2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak'

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, “Yaptığımız projeksiyon çalışmaları doğrultusunda, 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 25 oranında azalması öngörülüyor” dedi.

Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Valisi Ali Çalgan ve 14 ilin kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, “Hepimizin bildiği gibi, dünyamızın 4'te 3'ü sudan oluşuyor. Ancak bu suyun yalnızca yüzde 2,5’i tatlı su. Bu tatlı suyun da sadece yaklaşık yüzde 1,2’sine erişebiliyoruz. Bu miktarın yaklaşık yüzde 30’unu yer altı sularından, geri kalan kısmını ise yüzey sularından sağlıyoruz. Tatlı suyun büyük bir bölümü buzullar gibi ulaşılması güç alanlarda bulunuyor. Yani bunu bir bardak suyla örneklendirecek olursak, elimizdeki bardaktaki sadece bir damla suyu kullanabiliyoruz” diye konuştu.

‘2030 YILINA DOĞRU SU KAYNAKLARININ YÜZDE 20 AZALMASI BEKLENİYOR’ Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun hem kalitesini hem de miktarını korumaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Fındık, “Dünyada yaşayan 8,5 milyar insan, bu bir damla suyun hem miktarını hem de kalitesini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun hem kalitesini hem de miktarını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığını hepimiz görüyoruz. Yaptığımız projeksiyon çalışmaları doğrultusunda, 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 25 oranında azalması öngörülüyor. Bu azalmanın en büyük nedenleri ise azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar olacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz su-nüfus projeksiyonları kapsamında çok daha çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. 2030 yılına doğru hem nüfus artışı hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarımızın yüzde 20 oranında azalması bekleniyor. Şu an itibarıyla Türkiye, su stresi yaşayan bir ülke konumunda. Ancak eğer 2030 sonrasında da aynı şekilde devam edersek, herhangi bir önlem almazsak, su kıtlığı çeken ülkeler arasına girmemiz kaçınılmaz olacak. Bu nedenle suyu planlı ve programlı bir şekilde yönetmek zorundayız” dedi.