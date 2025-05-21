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        Samsun'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü

        SAMSUN'un Asarcık ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:30
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        Samsun'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        SAMSUN’un Asarcık ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yayla Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Kazım Altunay yönetimindeki 55 UC 847 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, traktör sürücüsü Kazım Altunay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altunay’ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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