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        Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurup, öldürdü (2)

        HAYATINIKAYBETTİSamsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:20
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        Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurup, öldürdü (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

        Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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