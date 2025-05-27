Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurup, öldürdü (2)

Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

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