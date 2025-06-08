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        Ambulansa dolap yüklediler; o anlar kamerada

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, sağlık çalışanlarının ambulansın sedye bölümüne dolap yüklendiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:10
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        Ambulansa dolap yüklediler; o anlar kamerada
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde, sağlık çalışanlarının ambulansın sedye bölümüne dolap yüklendiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde, ambulansa sağlık çalışanları tarafından dolap yüklendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Dolabın, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi tarafından 55 BAG 99 plakalı ambulansta, sedyenin konulup hastaların taşındığı bölümüne yüklendiği görüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun anlaşılması adına bir ön inceleme başlatılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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