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        Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 22:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 22:35
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        Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Koca Sinan Paşa Sokak’ta meydana geldi. Murat Ş. (35) ve yeğeni Nejmi Engincan B. (18), iddiaya göre geçen 6 Haziran’da tartıştıkları ve bu sebeple aralarında husumet oluşan Oğuzhan T. (31) ve Ali Kemal Ç. (30) ile karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Ali Kemal Ç., pompalı tüfeğin kabzasıyla Nejmi Engincan B.’nin yüzüne vurdu. Daha sonra silahı ateşleyip Murat Ş.’yi sol ayak bileğinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nejmi Engincan B. ile Murat Ş., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Oğuzhan T.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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