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        Samsunspor ilk etap kampını Kayseri'de yapacak

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarının ilk etabını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:52 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:55
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        Samsunspor ilk etap kampını Kayseri'de yapacak
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklarının ilk etabını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de yapacak.

        2024-2025 sezonunu Süper Lig’de 3’üncü sırada tamamlayan Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına 7 Temmuz’da başlayacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ilk etap kampı için Kayseri’de toplanacak. Kamp süresince takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına yönelik antrenmanlar yapılacak. Kayseri kampında hazırlık maçı oynanıp oynanmayacağı henüz belli olmazken, kulüp tarafından yapılan açıklamada kamp programı, olası hazırlık maçları ve ikinci etap kampa dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

        Samsunspor’un 2025-2026 sezonunda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında mücadele edecek olması nedeniyle, sezon öncesi hazırlık sürecine geniş kapsamlı bir planlamayla başlandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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