Samsun Kültür Yolu Festivali başladı (3)

'YAĞMURDAŞARKI SÖYLÜYORUM' MÜZİKALİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAMSUN'DA SAHNELENDİ

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca ünlü müzikal Singin’in the Rain’in (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) Türkiye prömiyerine ev sahipliği yaptı. Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Hollywood sinemasının romantik komedisi ‘Singin’in the Rain’ müzikalinin Türkiye prömiyeri Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Nacio Herb Brown ve Arthur Freed’in bestelerini, Betty Comden ve Adolph Green’in sözleriyle buluşturan müzikalin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, koro şefliği Maria Chekriekchieva’ya, başkemancılık Didem Tepe’ye koreografi ise Yunus Emre Örgüt’e ait. Singin in the Rain’in Türkiye prömiyerinin Samsun’da yapıldığını belirten SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, “Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü bir müzikali, aynı zamanda dünyaca ünlü bir filmi, aynı zamanda dünyaca ünlü bir yapıtı Samsun'a getirdik. Türkiye prömiyeri ama Samsun'da, dolayısıyla ben Samsun Müdürü olarak burada bir Türkiye prömiyeri olduğu için çok mutluyum. Tüm seyircilerimizi, tüm sezon temsillerimize bekliyoruz” dedi.