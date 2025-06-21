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        Samsun Kültür Yolu Festivali başladı (3)

        'YAĞMURDAŞARKI SÖYLÜYORUM' MÜZİKALİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAMSUN'DA SAHNELENDİSamsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca ünlü müzikal Singin'in the Rain'in (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) Türkiye prömiyerine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:57 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:00
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        Samsun Kültür Yolu Festivali başladı (3)
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        'YAĞMURDAŞARKI SÖYLÜYORUM' MÜZİKALİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAMSUN'DA SAHNELENDİ

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca ünlü müzikal Singin’in the Rain’in (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) Türkiye prömiyerine ev sahipliği yaptı. Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Hollywood sinemasının romantik komedisi ‘Singin’in the Rain’ müzikalinin Türkiye prömiyeri Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Nacio Herb Brown ve Arthur Freed’in bestelerini, Betty Comden ve Adolph Green’in sözleriyle buluşturan müzikalin müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe üstlenirken, koro şefliği Maria Chekriekchieva’ya, başkemancılık Didem Tepe’ye koreografi ise Yunus Emre Örgüt’e ait. Singin in the Rain’in Türkiye prömiyerinin Samsun’da yapıldığını belirten SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, “Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyaca ünlü bir müzikali, aynı zamanda dünyaca ünlü bir filmi, aynı zamanda dünyaca ünlü bir yapıtı Samsun'a getirdik. Türkiye prömiyeri ama Samsun'da, dolayısıyla ben Samsun Müdürü olarak burada bir Türkiye prömiyeri olduğu için çok mutluyum. Tüm seyircilerimizi, tüm sezon temsillerimize bekliyoruz” dedi.

        Müzikalde Kathy Selden’in canlandıran SAMDOB sanatçısı Leyla Ceren Koç, “Böyle bir müzikal Türkiye'de ilk defa sahnelenirken rol almak ve Kathy Selden'i canlandırıyor olmak benim için çok heyecan verici. Şu anda da çok heyecanlıyım. Kathy, tiyatro sanatçısı aslında ve döneme göre sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş yaşanırken sinema sektöründe bir anda kendini bu sektörün içerisinde buluyor. Hem oraya adapte olmaya çalışıyor ve onun gerçekçiliği aslında o sektördeki daha hayali diyebileceğimiz ya da belki daha parıltılı diyebileceğimiz dünyanın içerisinde bence bir hem çelişki de oluşturuyor hem de Ketty'nin gerçekliğine sektör de bence dönüşmeye başlıyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

        Eserin konusu;

        Hollywood’un sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş yaptığı 1920’lerin sonunda yaşanan köklü değişimi ve bu değişim esnasında gelişen bir aşk hikayesini anlatan eserde, şarkıcılık, dansçılık v dublörlük geçmişi olan popüler bir sessiz film yıldızı, birlikte çalışmak zorunda olduğu ve yüzeysel bulduğu, stüdyonun reklam amacıyla sürdürdüğü sahte aşka kendini inandırmış bir aktrise zar zor katlanmaktadır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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