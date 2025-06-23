300 yıllık zembil yapımı ile festival renklendi

–SAMSUN'daKültür Yolu Festivali kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı verilen ve Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Nuran Güngör (56), Samsun Kent Müzesi'nde vatandaşlara zembil yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Samsun’da 21-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Bafra'nın 300 yıllık el sanatları geleneği olan zembil, usta öğretici Nuran Güngör tarafından Samsun Kent Müzesi'nde vatandaşlara tanıtılıyor. Zembil geleneğini Samsun'da yaşatmaya devam ederek birçok ürün ürettiklerini söyleyen Nuran Güngör, "Biz zembili kendi klasik formunun dışına çıkararak modern ürünler üretmeye başladık. Plaj çantaları yapıyoruz, küçük objeler ve mumluklar çalışıyoruz. Bafra'nın lokum ve nokulu gibi yöresel lezzetleri için kutular hazırlıyor, bu kutuların içine zembili yerleştirerek hem lezzetlerimizi hem de el sanatımızı birlikte tanıtıyoruz. Kalemlikler ve lambaderler de üretiyoruz" diye konuştu.

'ZEMBİL İLE 600 YILLIK GELENEĞİ BİR ARAYA GETİRDİK'