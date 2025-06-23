Festivalin gözdeki mısır yapraklarından yapılan bebekler oldu

SAMSUN’da Kültür Yolu Festivali kapsamında mısır yapraklarından bebek yapımı etkinliği düzenlendi. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, “Mısır kabuklarını toplayıp yıkıyoruz, belli işlemlerden geçirip boyuyoruz ve sonra tekniğe uygun olarak şekil verip bebek yapıyoruz” dedi.

Samsun’da 21-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde ‘Ebru Sanat Atölye Çalışması’, ‘ Makrome ve Bitki Örücülüğü ile Takı Üretimi Atölye Çalışması’ ‘Bir İmza Bin Sevda Onur Anıtı’ etkinliği ve ‘Mısır Yapraklarından Bebek Yapımı’ etkinlikleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde mısır kabuklarından bebek yapımı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler El Sanatları Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır eşliğinde mısır kabuklarından bebek yapmayı öğrendi.

'MISIR KABUKLARINDAN GENELDE KADIN VE ÇOCUK FİGÜRLERİ YAPILIYOR'

Mısır kabuklarından bebek yapımının ilgi gördüğünü belirten Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, “Biz Samsun Olgunlaşma Enstitüsü adına buradayız. Kültür Yolu Festivali'nde şu anda biz bitkisel örücülüğü ile mısır kabuklarından bebek yapımı, makrome bileklik yapımı, ebru sanatı ve bir imza bin sevda projemiz var. Onda da imzayla Atatürk portresini oluşturuyoruz. Biz mısır kabuğundan bebek yapımını çalışıyoruz. Bu mısır kabuklarını biz topluyoruz, yıkıyoruz. Bunları belli aşamalardan geçirip boyuyoruz. Boyadıktan sonra tekniğe uygun şekil veriyoruz ve bebek görüntüsü yapıyoruz. Bebeklerin ölçüleri o kişinin isteğine ve sevdiğine bağlı. Mesela modeller getirdik. Onlar seçiyorlar ona göre yapıyorlar. Genelde kadın figürleri ve çocuk figürleri var” dedi.