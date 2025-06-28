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        Kızının mezuniyetinde babasına da sürpriz yaptılar

        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Selin Soytürk, kas hastalığına rağmen eğitimini tamamlayıp mezun oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:12
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        Kızının mezuniyetinde babasına da sürpriz yaptılar
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        SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Selin Soytürk, kas hastalığına rağmen eğitimini tamamlayıp mezun oldu. 4 yıl boyunca her gün kendisini okula getirip götüren babası Yetkin Soytürk de akademisyenlerin sürpriziyle mezuniyet sahnesine kızıyla birlikte çıkıp belge aldı. Diploma heyecanı yaşayan Selin Soytürk, "Mezuniyet günü benimle sahneye babamı da davet ettiler. Çok mutlu oldum, çok duygusal bir andı” dedi.

        OMÜ İletişim Fakültesi 2024-2025 mezuniyet töreninde babası Yetkin Soytürk’ün 4 yıl boyunca her ders günü kendisine eşlik ettiği, İletişim ve Tasarım Bölümü mezunu Selin Soytürk hem fakülte 3’üncüsü hem de bölümünün 2’ncisi oldu. Kas rahatsızlığı (miyopati) nedeniyle eğitim hayatında zorluklar yaşayan Selin Soytürk, azmi ve ailesinin desteğiyle örnek başarı elde etti. Soytürk, 4 yıl boyunca her gün babasıyla Çarşamba otobüsüyle okula gidip derslere katıldı. Mezuniyet töreninde İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim elemanları, Soytürk’ün eğitim sürecinde en büyük destekçisi olan babası Yetkin Soytürk için özel sürpriz hazırladı. Yetkin Soytürk, kızıyla sahneye çıkıp hem diplomayı hem de başarı belgesini teslim aldı.

        Selin Soytürk, duygulandıklarını belirterek, "Mezuniyet günü hocalarımız bana sürpriz yaparak babam için bir cübbe ayırmışlardı, benimle sahneye babamı da davet ettiler ve babamla birlikte diplomamı, derecelerimi aldık. Babamın haberi yoktu, bir şekilde ona cübbeyi giydirdim ve sahneden adlarımız arka arkaya okundu. Çok mutlu oldum, çok duygusal bir andı. İkimizin de gözleri dolmuştu. Babam da sahneye çıkmayı öğrenciler kadar hak ediyordu. Çoğu öğrenciden daha fazla okula gelmiştir. Çünkü ben ders asmadığım için babam da benimle sürekli her gün okula geliyordu. Sahnede derece almaktan daha çok, babamla yaşadığım o an beni çok etkiledi. Emeklerinin karşılığını almak, ailemi gururlandırabilmek çok özeldi. Yaşadığım, yaşadığımız bütün zorluluklara değdi. Bir insan eğitim-öğretim hayatında ne kadar yoruluyorsa ben 10 katı yoruluyordum. Başarıyı çok çalışarak ve kendimle yarışarak elde ettim" diye konuştu.

        'UMARIM HERKES BİR GÜN KENDİ DÜNYASINI KEŞFEDER'

        Otobüs yolculuklarında yaşadığı ayrımcılık ve engelli bireylerin toplumda karşılaştığı görünmez zorluklara da dikkat çeken Soytürk, "Engelli kartım olmasına rağmen otobüslerde yer bulmak için mücadele ettik. En çok da kendimi açıklamak zorunda kalmak, toplum tarafından anlaşılmamak. Engelli olduğum için bu tür şeylerde rahatsız olacağımı ve paylaşmaktan çekineceğimi düşünüyor insanlar ama bu bir engel değil. Umarım benim yaşadıklarım diğer engeli olan insanlara cesaret verir, ilham olur. Bir de sayısal yüzünden kendini eksik hisseden öğrenciler, kendilerinin ne konuda yetenekli olduklarını ve özel olduklarını fark ederler. Çünkü her insan gerçekten başkalarının yapamayacağı yeteneklerle doğuyor. Sadece bunları bulabilmesi gerekiyor. Sisteme uymak, kalıplara uymak değil de aslında uymamak çok daha güzel, çok daha özel. Umarım herkes bir gün kendi dünyasını keşfeder” dedi.

        4 DEĞİL, 20 YILIN KARŞILIĞI

        Baba Yetkin Soytürk ise "Bize de orada sürpriz oldu. Sahneye çıkmak çok gurur verici. 4 değil 20 yılın karşılığını orada görüyorsun, ‘Değdi’ diyorsun. Bu kadar eziyet çektik ama orada Selin bize karşılığını verdi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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