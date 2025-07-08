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        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 2 çalışının dizinden yaralandığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:55
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        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 2 çalışının dizinden yaralandığı silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki alkollü eğlence mekanında iş yeri çalışanları O.N. (44) ve S.D.A. (32), önceki gün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, O.N. ile S.D.A. sağ dizlerinden tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin Ü.S. (50), E.C. (38), A.D. ve B.İ. (25) olduğunu tespit etti. Yaralılar O.N.’nin 6, S.D.A.’nın 13, şüphelilerden Ü.S.’nin 9, E.C.’nin 27, B.İ.’nin ise 17 suç kaydı olduğu belirtildi.

        Soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin 4 farklı araç kullanarak kaçtıklarını da tespit etti. Tarafların birbirini tanıdığı, alkollüyken olaydan bir gün önce tartıştıkları ve arkadaş oldukları belirtildi. Polis, 4 şüpheliyi dün yakalayıp gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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