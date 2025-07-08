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        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada (2)

        ŞÜPHELİLERADLİYEDESamsun'un Atakum ilçesinde alkollü eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:40
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        İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada (2)
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        ŞÜPHELİLERADLİYEDE

        Samsun’un Atakum ilçesinde alkollü eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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