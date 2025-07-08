İş yerinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada (2)
ŞÜPHELİLERADLİYEDESamsun'un Atakum ilçesinde alkollü eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERADLİYEDE
Samsun’un Atakum ilçesinde alkollü eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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