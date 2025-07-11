Hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağında yığılıp hayatını kaybetti

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde aşırı alkol kullanımı nedeniyle yapılan tedavinin ardından hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağında otururken yığılan Şeref Yeşilbaş (56), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durağa gelen bir vatandaş, Şeref Yeşilbaş’ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Yeşilbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada 05.30 sıralarında Yeşilbaş’ı sağlık ekiplerinin aşırı alkol kullanımı sebebiyle hastaneye getirdiğini, burada oksijen takviyesi ve sakinleştirici tedavisi uygulandığını belirledi.

Yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) araştırmasında ise Yeşilbaş’ın hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürüdüğü ve burada yere düştüğü tespit edildi. Yeşilbaş’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Şeref Yeşilbaş’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.