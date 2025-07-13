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        Alaçamspor'un altın kızları dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

        SAMSUN Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Merve Deniz, Yağmur Tosun ve Semra Akyol, Kırıkkale'de düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası Milli Takım seçmelerini kazanarak, Fransa'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:45
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        Alaçamspor'un altın kızları dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
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        SAMSUN Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Merve Deniz, Yağmur Tosun ve Semra Akyol, Kırıkkale’de düzenlenen Dünya Petank Şampiyonası Milli Takım seçmelerini kazanarak, Fransa’da düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

        10 – 13 Temmuz tarihleri arasında Kırıkkale’de yapılan Dünya Petank Şampiyonası Milli Takım seçmelerine Türkiye’nin dört bir yanından 24 kadın sporcu katıldı. 4 gün süren seçmelerde Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Merve Deniz, Yağmur Tosun ve Semra Akyol, takım kategorisinde milli formayı giymeye hak kazandı. Buna göre Kasım ayında Fransa’nın Dijon kendinde yapılacak Dünya Petank Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı adına yarışacak.

        Sporcularının Avrupa şampiyonasından sonra Dünya Şampiyonası’nda da büyük başarı kazanacaklarını belirten Alaçamspor Bocce Takımı Beden Eğitim Öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, “4 gün süren yoğun maçlara sahne olan Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerini Alaçamspor Bocce takımı sporcularımın kazanması bizi gururlandırıyor. Bu sene Türk Milli Takımı'na 10’uncu milli sporcuyu veriyoruz. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden bu sene 3–5 Ekim'de İspanya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonası ile Kasım ayında Fransa’nın Dijon kendinde yapılacak Dünya Petank Şampiyonalarında Türk Milli takımını ile ülkemizi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milli takımını oluşturan sporcularımız ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına çok iyi hazırlanacağız. 2022 yılında İspanya’da kazandığımız Avrupa Şampiyonluğunu tekrarlamak istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, milli marşımızı kürsüde söylemek inşallah nasip olur. Bizlere destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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