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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba’da Gürcüce dil kursu açıldı

AA

Çarşamba’da Gürcüce dil kursu açıldı

SAMSUN (AA) - Çarşamba Gürcü Kültür Derneği tarafından ilçede Gürcüce dil kursu açıldı.

Çarşamba Gürcü Kültür Derneğinin ev sahipliğinde dernek binasında gerçekleştirilen programa Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Diaspora Genel Müdürü Mukhran Gulagashvili, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, Çarşamba Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ile Gürcü Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılışında tercüman aracılığıyla salonundakilere seslenen Japaridze, Türk devletine ve hükümetine bu imkanı sağladığı için teşekkür ederek, "Türkiye ile Gürcistan arasında stratejik ilişkiler vardır ve artarak sürmektedir. Sizler dernek olarak bu ilişkilerde birer köprüsünüz. Bu kursun açılışını sağlayan derneğinizi de kutluyoruz ve başarılarınızı diliyoruz. Bugün duygu yüklüyüz. Bu anı yaşamakta anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz de ilçede ilk olan kursun açılışına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu bir kültürdür. Her kültüre değer veriyoruz. Hocalarımız ve ders kitaplarımızı hazırladık. Kursumuz dernek binamızda başlıyor. Tüm davetlilere katılımları için minnettarız." dedi.

Daha sonra tahtaya ilk olarak Gürcüce alfabesiyle, "Çarşamba Gürcü Kültür Derneği" yazıldı. Ardından kitaplar dağıtıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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