Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden zehirlenme olaylarının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Kahramanlar Mahallesi'nde bir çiftlikte kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, 87 şişe el yapımı içki, doluma hazır 104 boş içki şişesi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda kovan ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ş. ve İ.Y. emniyete götürüldü.