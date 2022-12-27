Samsun'da polisi bıçakla yaralayan saldırgan adliyede

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde polisi bıçaklayan, bunun üzerine silahla vurularak yaralı halde yakalanan saldırgan tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edildi.

Köseoğlu Camisi'nde kendisini uyaran polis ekiplerine bıçakla saldıran, polis memuru E.T'yi elinden yaralayan ve polis memurunun da silahla ateş ederek yaraladığı İ.A'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye götürüldü.

Kazımkarabekir Mahallesi Odunpazarı Caddesi Köseoğlu Camisi'nde 26 Aralık'ta şüpheli İ.A'nın (34) cami müştemilatında rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmiş, kendisini uyaran polis ekiplerine bıçakla saldıran İ.A, polis memuru E.T'yi elinden yaralamıştı.

Polis memuru ise silahla ateş ederek İ.A'yı bacağından yaralayıp etkisiz hale getirmişti.

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