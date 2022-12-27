GÜNCELLEME - Samsun'da "Nitelikli hırsızlık" operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muhtar ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, ikisi jandarma personeli, 8'i orman muhafaza memuru, 5'i muhtar olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç elde ettikleri ve devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 11'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı süresi uzatılan 6 zanlı da tekrar jandarmaya götürüldü.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce de 4 muhtarın ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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