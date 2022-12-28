Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirlenen iki zanlının ikametinde arama yaptı.

Aramada kurusıkıdan çevirme 4 ruhsatsız tabanca, iki kurusıkı tabanca ile iki kullanımını yasak bıçak, muşta ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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