Samsun'da sahte parayla marketten alışveriş yapan 5 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da sahte parayla marketten alışveriş yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir markette sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkallerini belirledikleri şüphelilerin bulunabilecekleri yerlere operasyon düzenledi.

Operasyonda, O.T, J.M.S, N.T.S, M.M.S. ile M.R.H. gözaltına alındı.



Adresler ile bir araçta yapılan aramada, 4 adet sahte 200 liralık banknot, 1,5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile çalıntı motosiklet bulundu.





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