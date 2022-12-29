Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi ile annesinin yargılanmasına devam edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanık ile annesi, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Baki K'nin, annesi Zahide K. ile resmi nikahlı eşini öldürmek suretiyle "nitelikli kasten öldürme", Zahide K'nin ise oğluyla maktulü bıçakla öldürmek suretiyle "kasten öldürme" suçunu işlediği kanaatine varıldığını belirterek, sanıkların müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Baki K. ise mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, "Olay günü ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üzerimdeki bıçağı alarak maktule vurdum ancak neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Annemin olayla ilgisi yoktur. Bana bıçağı da vermemiştir. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Zahide K. ise kendisine iftira atıldığını iddia ederek, "Maktulün bulunduğu evden sesler gelince aşağı inip baktım maktulün yerde yattığını gördüm. Hızlıca üst kata çıktım. Dışarıdakilere polis çağırmalarını söyledim. Sonra da sanık Baki'nin polislerce yolda ilerlerken durdurulduğunu öğrendim. Olay sonrası benim psikolojim bozuldu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi isterim." ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ocak'a erteledi.

Kavak ilçesinde 1 Şubat'ta, bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K. tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve annesi Zahide K. tutuklanmıştı.

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