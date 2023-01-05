Samsun'da balık fiyatları

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 50 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 30,00 50,00 Somon 60,00 80,00 İstavrit 50,00 60,00 Tirsi 35,00 40,00 Mezgit 30,00 50,00 Levrek (deniz) - - Çipura (çiftlik) - - Zargana 80,00 80,00 Palamut (tane) 40,00 50,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan 250,00 300,00 Çinekop (deniz) 50,00 90,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) - - Alabalık - - Kefal 25,00 25,00 Sazan - -

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