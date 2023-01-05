Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 30 ila 50 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|30,00
|50,00
|Somon
|60,00
|80,00
|İstavrit
|50,00
|60,00
|Tirsi
|35,00
|40,00
|Mezgit
|30,00
50,00
|Levrek (deniz)
-
|-
|Çipura (çiftlik)
|-
|-
|Zargana
|80,00
|80,00
|Palamut (tane)
|40,00
|50,00
|Barbunya
|40,00
|50,00
|Kalkan
|250,00
|300,00
|Çinekop (deniz)
|50,00
|90,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|-
|-
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|25,00
|25,00
|Sazan
|-
|-
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