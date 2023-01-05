Samsun'da bal üretimini artırmak için 140 arıcıya ekipman desteği verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 140 arıcıya sağlanan ekipman desteğiyle bal üretiminin artırılması amaçlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde arıcılık yapan 140 üreticiye 900 bin liralık ekipman desteği verildi.

Desteğin içinde 700 polen tuzaklı boş arı kovanı, 140 arıcı maskesi, 140 çift arıcı eldiveni, 140 arıcı körüğü, 140 el demiri, 700 kilogram temel petek, 1400 propolis toplama tuzağı ile 1400 şurupluk bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılmasını hedeflediklerine işaret etti.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve üreten çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Demir, "Amacımız üretimle uğraşan, memleketimizin gıda ihtiyacını gidermek için çalışan vatandaşlarımızın gelirini yükseltmek. Onlara modern arıcılık ekipmanları vermeye, hibede bulunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir olarak her zaman onların yanındayız." ifadesini kullandı.

Demir, ekipmanların Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle alındığını kaydetti.





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