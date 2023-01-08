Samsun Batı Park'ta 2022 yılında 50 bin kişi "aile bisikleti" kullandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin Batı Park Yürüyüş Yolu'nda aile bisikletlerini 2022 yılında 50 bin kişi kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 kişi kapasiteli aile bisikletlerini geçen yıl içinde 50 bin kişinin kullandığı bildirildi.

Vatandaşlardan yoğun talep ve ilgi gören aile bisikletleri, ön ve arka koltukta ikişer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. 25 aile bisikleti ile hizmet verilen Batı Park'ta bisikletlere hafta sonları ise talep daha da artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aile bisikletlerinin vatandaşlar için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı olduğunu belirtti.

Aile bisikletleri sayesinde vatandaşların sahilde rahat dolaşarak güzel zaman geçirdiklerine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız aile bisikletlerini çok sevdi. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Bu bisikletler ile sahilde hemşehrilerimiz hem denizin manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor hem de ailece spor yapmış oluyorlar. Aynı zamanda vatandaşlarımız için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.