Türk Kızılay Havza Temsilciliğinden 10 Ocak Gazeteciler Günü ziyaretleri

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SAMSUN (AA) - Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu​​​​​​​ ve Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle biraya geldi.

Çörekçioğlu ve Uyaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla Havza 25 Mayıs Gazetesini ziyaret etti.

Ziyarette, basın emekçilerinin gününü kutlayan Çörekçioğlu, "Yurt genelinde olduğu gibi bölgemizde de sizler cesur ve tarafsız haberlerinizle, 7 gün 24 saat mesai meftunu gözetmeksizin çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Çalışmalarımızda basının bizlere verdiği destek çok önemli." dedi.

Daha sonra Çörekçioğlu ve beraberindekiler 2008 yılında 80 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci Abdullah Uyaroğlu'nu kabri başında ziyaret ederek dualar okudu.

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