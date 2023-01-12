GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar oluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı tramvay durağında hasar meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 AFD 69 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Baruthane Tramvay Durağı'na çarpıp yola savruldu.

Camları ve korkulukları kırılan durakta hasar oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan olmadı.

Tramvay durağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin korkuluklara çarptığı ve bir vatandaşın kaçtığı anlar yer aldı.





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