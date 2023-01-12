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SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve avlanmanın yasak olduğu Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kuş cennetinde arazide yaptıkları çalışmada A.K. ile N.Ö'nün avcılık yaptığını belirledi. Kaçak avcılar, vurdukları 22 ördekle yakalandı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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