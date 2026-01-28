Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı

        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren K.Ü'nün (58) hareketlerinden şüphelenerek, sınav sonrası üzerinde arama yaptı.

        Aramada, şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

        Ekipler, K.Ü. ile bu kişiye yardım eden Y.O'yu (48) gözaltına aldı.

        Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        10 günlük yaşam savaşını yitiren Burcu, aynı kazada ölen babasının mezarını...
        10 günlük yaşam savaşını yitiren Burcu, aynı kazada ölen babasının mezarını...
        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Havza'da UKOME ve UTDK alt komisyonları toplandı
        Havza'da UKOME ve UTDK alt komisyonları toplandı
        Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor
        Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor
        Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalı...
        Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalı...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı