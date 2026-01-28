Havza'da UKOME ve UTDK alt komisyonları toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) Havza Alt Komisyonu toplantıları yapıldı.



Havza Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılarda talepler, ilçe trafik güvenliği ve sürekliliğine ilişkin gündem maddeleri değerlendirildi.





Görüşülen konular bir üst komisyona sevk edildi.



Toplantıya Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Trafik Jandarma Uzman Çavuş Murat Kambur, İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mehmet Tekinasa, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen ile Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME görevlileri katıldı.







