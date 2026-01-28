Habertürk
Habertürk
        Samsun'da 10. Tematik Kış Kampı "İnsan Hakları ve Hukuk" temasıyla başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 10'uncusu organize edilen "Tematik Kış Kampları" kapsamında Samsun'da düzenlenen "İnsan Hakları ve Hukuk Kampı" başladı.

        Giriş: 28.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:54
        Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 10'uncusu organize edilen "Tematik Kış Kampları" kapsamında Samsun'da düzenlenen "İnsan Hakları ve Hukuk Kampı" başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14 ilde farklı temalarda düzenlenen kamplarda, gençler ile alanında uzman isimler bir araya geliyor.

        Etkinlik, farklı illerde Kredi ve Yurtlar bünyesindeki yurtlarda kalan 120 öğrencinin katılımıyla Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlendi.

        Kampın açılışına katılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, "İnsan Hakları ve Hukuk" konulu sunum yaptı.


        Kampta 5 gün boyunca öğrenciler, akademik seminerlerin yanı sıra tarihi mekan ziyareti, şehir ve müze gezisi, sportif turnuvalar, bilgi yarışmaları ve sinema gösterimi gibi etkinliklere katılacak.

        Kuloğlu, AA muhabirine, kampa ağırlıklı olarak hukuk, iktisat ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığını söyledi.

        Kuşaktan kuşağa deneyimlerin aktarılması, gelecek nesillere mevcut sistemin tanıtılması bakımından bu tarz kampların önem taşıdığını vurgulayan Kuloğlu, "Gençler, gelecekte bu makamları işgal edecek, kamu hizmetlerini en verimli, en sağlıklı şekilde üretecek kişiler." dedi.

        Kampın hem gençler hem de bilgi ve deneyim paylaşımı olması dolayısıyla kendileri için fayda sağlayacağını aktaran Kuloğlu, "Biz bilgi aktarmaya geldik ama aslında gençlerimizden bilgi öğreniyoruz. Onların sahip olduğu kuşak daha dinamik, daha yeni bilgilere ve ufka sahip. Aslında karşılıklı bir etkileşim ve iletişim halinde olacağız. Burada onlardan öğrendiklerimizi, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında inşallah kullanacağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Türkiye genelinden öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

        19 Mayıs Gençlik Kampı'nda her türlü sosyal, kültürel ve eğitim faaliyeti yapıldığına işaret eden Dereci, "Kendi alanlarında uzman kişiler tarafından gençlerimize seminer veriliyor. Burada tecrübelerini paylaşıyorlar. Bunun yanında da gençlerimizi bu kampta eğlendiriyoruz, sportif yarışmalar yapıyoruz ve Samsun'umuzun turistik ve tarihi yerlerini gezdiriyoruz. Bir nevi gençlerimizi bir hafta boyunca hem eğlendireceğiz hem eğitim vereceğiz hem de onlara unutulmaz günler yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

