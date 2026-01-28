Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen tırı kent merkezinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Şila"nın desteğiyle yapılan aramada, araçtaki yatağın altına gizlenen 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.A. (33) işlemleri için emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

