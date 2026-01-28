Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Bir iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor
        Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor
        Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalı...
        Yeşilay Samsun Şubesinden İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'nda farkındalık çalı...
        Samsun'da 6 aydır aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 6 aydır aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 10. Tematik Kış Kampı "İnsan Hakları ve Hukuk" temasıyla başladı
        Samsun'da 10. Tematik Kış Kampı "İnsan Hakları ve Hukuk" temasıyla başladı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan tırın sürücüsü tutuklandı