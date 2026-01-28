Samsun'da 6 aydır aranan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 aydır arana firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan M.K'yi (26) adresinde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

