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Samsun'da 2022'de 29 bin 891 evcil hayvan kayıt altına alındı

AA

Samsun'da 2022'de 29 bin 891 evcil hayvan kayıt altına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 29 bin 891 evcil hayvana mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne (PETVET) dahil edildi.

Yönetmelik kapsamında "beyanname" ile müracaat eden kişilerin ev hayvanlarına herhangi bir cezai işlem uygulanmadan mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi uygulandı. Söz konusu 1 yıllık süre içinde, kent genelinde, 14 bin 934'ü kedi ve 14 bin 957'si köpek olmak üzere 29 bin 891 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kayıt altına alınan ev hayvanlarının pasaportlarının kaybolması, çalınması gibi durumlarda en geç 60 gün içinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Ev hayvanlarının ölümü halinde ise 30 gün içinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için 'Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi' ile 60 gün içinde hayvanın yeni sahibinin, İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekmektedir. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecektir. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak ‘Sahiplendirme Belgesi’ ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan müdürlükler tarafından Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedilebilecektir."

Sağlam, beyanname süresini geçirip kayıt işlemlerini yaptırmayan ev hayvanı sahiplerine 3 bin 642 lira idari para cezası verileceğini hatırlatarak, cezaların, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacağını, altı aylıktan büyük kedi, köpek ve gelinciklerin, İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacağını bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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