Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" hazırlıkları sürüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek "Engelli ve Yaşlıda Multi Disipliner Yaklaşımlar" konulu "I. Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" hazırlıkları devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) öncülüğünde Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliğinde Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde 10 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyum öncesi değerlendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanlığında Kaymakam Cengiz Nayman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda sempozyum takvimi, yapılacak hazırlıklar, tanıtım çalışmaları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nayman, sempozyumun ilçe tanıtımına katkı sunacağını belirterek, "İlçemizdeki termal kaynakların sağlık sektörüyle entegrasyonu ile bölgemiz sağlık turizmi pastasından daha büyük pay alacaktır. Böylesi önemli bölgesel bir toplantının ilçemizde yapılması bizler için önemli bir fırsat." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de bölgedeki termal kaynakların sağlık turizmi ile buluşturulmasının ilçenin geleceği adına önem taşıdığını dile getirerek, "İlçemiz, termal su kaynakları, tesisler ve termal fizik tedavi hastanesi ile termal ve sağlık turizmi alanında adından söz ettirmekte. Düzenlenecek sempozyum ilçemiz adına yeni fırsatlar sunacaktır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek adına elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

OMÜ Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ise sempozyumun farklı üniversitelerden akademisyenler ve konuşmacıların katılımıyla yapılacağını kaydetti.





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