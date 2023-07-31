Samsun'da fındık bahçesindeki 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı fındık bahçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.
Kuşkayası Mahallesi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında dün fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan 2 zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanmıştı.