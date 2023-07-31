Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da fındık bahçesindeki 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 22:37
        Samsun'da fındık bahçesindeki 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı fındık bahçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

        Kuşkayası Mahallesi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında dün fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan 2 zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi

        Benzer Haberler

        Samsun'da cezaevinde "Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi" açıldı
        Samsun'da cezaevinde "Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi" açıldı
        Çarşamba keşkeği coğrafi işaretle tescillendi
        Çarşamba keşkeği coğrafi işaretle tescillendi
        Samsunspor Basketbol, Bryant Crawford'u kadrosuna kattı
        Samsunspor Basketbol, Bryant Crawford'u kadrosuna kattı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şap hastalığı görülen Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı
        Şap hastalığı görülen Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı