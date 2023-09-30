Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu Geçidi Sokak'ta Samet Türe'ye ait apartmanın odunluğunda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu odunluk kullanılmaz hale geldi.

        Türe, yangına neden olan şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsunspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Samsunspor - Gaziantep FK: 1-2
        Samsunspor - Gaziantep FK: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı