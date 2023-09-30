Samsun'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu Geçidi Sokak'ta Samet Türe'ye ait apartmanın odunluğunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu odunluk kullanılmaz hale geldi.
Türe, yangına neden olan şüphelilerden şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.