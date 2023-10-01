Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 01.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:35
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elifli Mahallesi'nde, Mustafa K. idaresindeki 55 RH 410 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Figen K. ve Arda Toprak K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.