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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:26
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        İlkadım'da ekipler 60 bin adet makaron ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

        Çarşamba'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda bir işyerinde 28 bin 340 adet makaron,

        24,8 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara, 34 adet elektronik sigara likidi, 3 bin 200 adet boş sigara kutusu ele geçirildi.

        Atakum'da ise 18 bin 642 adet sentetik ecza ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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