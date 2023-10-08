Samsun'da TEMA İl Temsilciliği koordinasyon toplantısı yapıldı

Samsun'da TEMA Vakfı İl Temsilciliği tarafından koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hasan Ali Yücel Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, Samsun'da 20 bine yakın gönüllü ile bu yıl kentte orman varlığının korunması ve artırılması, tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması, gönüllülük çalışmalarının hızlandırılması, kırsal kalkınmanın sağlanması, eğitim faaliyetlerinin 7'den 70'e herkese ulaşması konusunda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde uygulanacak TEMA Vakfı'nın yeni projeleri İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş tarafından anlatıldı.

Projelerin başvuru sürecinden ve uygulama takviminden bahsedildi. Projelerin Samsun’da başta merkez ilçelerde olmak üzere gönüllü okullarda uygulanması konusunda İl Temsilciliği desteğinin olacağı ifade edildi.

Toplantıya, il temsilci yardımcıları, ilçe ve mahalle sorumluları ile gönüllüler katıldı.