Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Burcu Acar (21) yönetimindeki 55 AFA 66 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Tütüncüler sapağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüsü ile otomobildeki Hüseyin Efecan Acar (12) ve Ercan Arslan (15) yaralandı.
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Burcu Acar ile kardeşi Hüseyin Efecan Acar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.