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        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:35
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        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Burcu Acar (21) yönetimindeki 55 AFA 66 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Tütüncüler sapağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüsü ile otomobildeki Hüseyin Efecan Acar (12) ve Ercan Arslan (15) yaralandı.

        Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Burcu Acar ile kardeşi Hüseyin Efecan Acar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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