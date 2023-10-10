Havza TSO Togg aracı aldı

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye'nin otomobili Togg'u odaya kazandırdı.

Kura çekimine göre sırası gelen Havza TSO'da alınan 55 H 0505 plakalı Togg aracı, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar tarafından tanıtıldı.

Siyah renkli Togg ile vatandaşlar fotoğraf çektirerek aracı inceledi.

Acar, Cumhuriyet'in 100. yılında milli araç Togg'u Havza TSO'ya kazandırdıklarından ötürü mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine uygun son teknolojiyle üretilen ve Türk iş dünyasının gücünün göstergesi olan Togg aracının Havza TSO camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Acar, "Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde üretilen milli gururumuz Togg'u odamız adına teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin 100 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Türk mühendislerinin ve Türk sanayisinin eseri olan elektrikli Togg'umuz odamıza çok yakıştı." ifadesini kullandı.

Havza Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin de Togg'un gördüğü rağbetin önemine değinerek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Togg'u yollarda gördükçe gurur duyuyoruz." dedi.