Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza TSO Togg aracı aldı

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye'nin otomobili Togg'u odaya kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza TSO Togg aracı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye'nin otomobili Togg'u odaya kazandırdı.

        Kura çekimine göre sırası gelen Havza TSO'da alınan 55 H 0505 plakalı Togg aracı, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar tarafından tanıtıldı.

        Siyah renkli Togg ile vatandaşlar fotoğraf çektirerek aracı inceledi.

        Acar, Cumhuriyet'in 100. yılında milli araç Togg'u Havza TSO'ya kazandırdıklarından ötürü mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine uygun son teknolojiyle üretilen ve Türk iş dünyasının gücünün göstergesi olan Togg aracının Havza TSO camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Acar, "Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde üretilen milli gururumuz Togg'u odamız adına teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin 100 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Türk mühendislerinin ve Türk sanayisinin eseri olan elektrikli Togg'umuz odamıza çok yakıştı." ifadesini kullandı.

        Havza Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin de Togg'un gördüğü rağbetin önemine değinerek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Togg'u yollarda gördükçe gurur duyuyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        İsrail-Hamas çatışmasında 4. gün: Gazze'de elektrik, su yok!
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! 'Yorgun mermi' tutuklandı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        Yağmur, rüzgar ve kar uyarısı
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - "Kafes" operasyonunun Samsun ayağında 28 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - "Kafes" operasyonunun Samsun ayağında 28 kişi tutuklandı
        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı (2)
        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı (2)
        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı
        Samsun'da 2 veteriner hekim ve 3 stajyerin darbedilmesi kınandı
        Çocuklarda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet riskini artırıyor
        Çocuklarda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme diyabet riskini artırıyor
        "Kafes" operasyonunun Samsun ayağında 28 şüpheli adliyede
        "Kafes" operasyonunun Samsun ayağında 28 şüpheli adliyede
        Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ek protokol imzaladı
        Havza Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası ek protokol imzaladı