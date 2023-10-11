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        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili toplantı yapıldı

        Çarşamba ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:57
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        Çarşamba'da kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili toplantı yapıldı
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        Çarşamba ilçesinde tarım zararlısı kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili toplantı yapıldı.

        Çarşamba Ticaret Borsası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar alanda 124 bin ton rekolte ile fındığın önemli bir tarım ürünü olduğunu belirtti.

        Özellikle Doğu Karadeniz'de kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine verdiği zararın ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Sağlam, "Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelenin verilmesi için belli bir sayıda görülmüş olması gerekiyor ve Samsun ve ilçelerinde de bu sayı var ve mücadeleye başladık. Bu toplantımızın üreticilerimize de faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da bahçelerin dışında evlerde de kahverengi kokarcanın görülmeye başlandığına işaret ederek, "Yaz dönemi geride kaldığı için bu istilacı tür saklanmak için kullanılmayan ev ve ambarları kullanacaktır. Köylerde bir tarla ilaçlandığında yan tarla ilaçlanmazsa bu da sıkıntının sürmesine neden olacaktır. Burada da muhtarlarımıza sorumluluk düşüyor. Köylünün bilgilendirmesi için çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle bu mücadelede yapılacak çalışmalar önem arz ediyor ve bu toplantının da bunun için yararı muhakkak olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kaymakam Şükrü Yıldırım da tarımla geçimini sağlayan bir bölge olan Çarşamba'da bu istilacı türle mücadelenin önemli olduğunun altını çizerek, "Bu zararlı kışlaklarda yaşıyor ve üreticilerimizin pek çoğu yaz döneminden sonra kış dönemine girince şehir merkezlerine geldiği için köylerimizde kullanılmayan evler ve ambarlar bu zararlının saklanabilmesi için uygun birer yer oluyor. Üreticilerimizin kullanmadıkları yerleri kış döneminde ilaçlatması gerekiyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından kahverengi kokarcayla mücadeleyle ilgili sunum yapıldı.

        Toplantıya, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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