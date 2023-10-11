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        Anaokulu öğrencilerinden Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret

        Terme Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:41
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        Anaokulu öğrencilerinden Belediye Başkanı Kılıç'a ziyaret
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        Terme Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

        Terme Belediyesine gelen minik öğrenciler, Kılıç'ı ziyaret etti. Minikleri makamında ağırlayan Kılıç, öğrencilerle sohbet etti, ziyaret sonrası onlara boyama kitabı hediye etti.

        Kılıç, "Zübeyde Hanım Anaokulu'nun minik öğrencileri, müdüreleri Merve Uğur ve öğretmenleri Semra Dinç ile bizleri ziyarete geldi. Çocuklarımız umudumuz, yarınlarımız. Tüm mücadelemiz onlara güzel yarınlar bırakabilmek için." dedi.

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