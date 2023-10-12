Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyaret

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

Salıpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Hamidiye İlkokulu'nun öğrencileri ile ailelerini ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Akgül, "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Samsun'un Salıpazarı ilçesinden kalkıp 650 kilometre yol gelerek minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlara Salıpazarı ilçemizdeki öğrenci kardeşlerinin selamlarını getirdik. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz daima sizinle. Bu ziyaretlerimiz periyodik olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.