Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyaret

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den deprem bölgesindeki öğrencilere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

        Salıpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Hamidiye İlkokulu'nun öğrencileri ile ailelerini ziyaret etti.

        Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Akgül, "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Samsun'un Salıpazarı ilçesinden kalkıp 650 kilometre yol gelerek minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlara Salıpazarı ilçemizdeki öğrenci kardeşlerinin selamlarını getirdik. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz daima sizinle. Bu ziyaretlerimiz periyodik olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı
        Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı
        Samsun'da selde zarar gören köprü yenileniyor
        Samsun'da selde zarar gören köprü yenileniyor
        Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü
        Karadeniz'de bollaşmaya başlayan hamsinin fiyatı düştü
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısı...
        Samsun'da GES projesi ile 1500 evin elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısı...