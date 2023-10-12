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        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:43
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        GÜNCELLEME - Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisine adli kontrol
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        Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.A'ya ait motosikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.

        Ekipler, şüpheli E.B'yi (23) Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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