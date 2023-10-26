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        Terme'de 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu yapılacak

        Terme ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:28
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        Terme'de 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu yapılacak
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        Terme ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapılacak.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendiği, Ünye Caddesi'nden başlayacak koşunun, Cumhuriyet 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sona ereceği duyuruldu.

        Koşuda dereceye girenlere Terme Belediyesi tarafından ödül verileceği aktarılan açıklamada, katılımcıların 27 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

        Öte yandan ilçedeki cadde ve sokaklar belediye ekiplerince bayraklarla süslendi.

        Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet’in 100. yılını ilçede coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

        Kılıç, ilçede düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

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