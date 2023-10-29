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        Terme'de fotoğraf sergisi açıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde "100. Yılda 100 Eser" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 29.10.2023 - 19:21
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        Terme'de fotoğraf sergisi açıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde "100. Yılda 100 Eser" fotoğraf sergisi açıldı.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen sergide, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet'le ilgili fotoğrafları içeren çalışmaları yer aldı.

        Serginin açılışına, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Kaymakam Refiki İbrahim Cesur, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile ilçe protokolü katıldı.

        Kaymakam Maytalman, öğrencilerin Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladıkları sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Kılıç da sanatsal faaliyetleri dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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